墨西哥总统：美国每年需额外60万到80万移工

广告 继续浏览后续

（法新社墨西哥市27日电） 墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天表示，美国每年需要额外60万到80万名移工，并强调美墨两国就移民问题「达成好协议」的重要性。

罗培兹欧布拉多估计，美国每年需要额外60万到80 万名移工，并强调双方就移民问题「达成好协议」的重要性。

他提到，美国和墨西哥二次世界大战期间达成所谓「体力劳动者协议」（Bracero agreement），依据协议内容，墨西哥农场工人能合法进入美国，填补美国人民派到国外参战所遗留的工作空缺。

移民问题一直以来都是美墨两国间的棘手议题，尤其是前总统川普政府期间。川普执政时不仅猛烈批评非法移民，甚至合法移民也一起呛。

在川普的关税威胁下，罗培兹欧布拉多曾同意，在美方处理移工赴美寻求庇护的要求期间，先让移工留在墨国。

美国民间社会团体估计，2019年1月和2020年12月间，约有7万名无证移民遭遣返回墨西哥。根据墨国政府统计，约有6000人仍留在美国境内。

随着拜登入主白宫，美国取消川普这项争议计画，并从本月19日起开放小型团体进入美国以寻求申请庇护。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP