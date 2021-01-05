墨西哥批准紧急使用牛津COVID-19疫苗

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（法新社墨西哥市4日电） 全球染疫身故人数最多的国家之一墨西哥，今天批准让英国牛津大学和英国药厂阿斯特捷利康公司研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，能在墨西哥做紧急使用。

卫生部副部长拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）在推特（Twitter）上宣布，墨西哥监管机关已经核准牛津大学（Oxford University）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研发的疫苗。该疫苗也已获英国、印度、阿根廷核准。

拉米雷斯表示能在3月获得牛津疫苗，但稍后他在例行午间记者会中解释，产能问题还得由负责生产的企业做说明。

牛津疫苗是墨西哥核准的第2种疫苗。该国去年12月24日起开始大规模疫苗接种计画，当时他们采用美国制药公司辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗，让医护人员优先施打。

根据墨西哥政府资料，截至3日为止，预计在第一阶段接种疫苗的总人数中，已有1/4、也就是约3万名医护人员施打疫苗。

墨西哥已和阿斯特捷利康达成协议，将采购7740万剂牛津疫苗。墨西哥还与阿根廷一起和阿斯特捷利康达成协议，将生产该公司的疫苗，供应给拉丁美洲国家。

另外，墨西哥也与中国的康希诺生物公司（CanSino Biologics）达成初步采购协议，并参与了「COVID-19疫苗全球取得机制」（COVAX）。COVAX是确保所有国家都能公平获得疫苗的一项国际性机制。

墨西哥政府已经承诺，要让全国近1亿2900万人免费获得疫苗，这对相关的武装部队等后勤单位来说，是项严苛的挑战。

墨西哥卫生部今天表示新增6464起确诊病例，以及544名染疫病故的患者，使该国确诊总数达到145万5219 例，染疫病故人数达到12万7757人。

卫生部曾表示，实际确诊及染疫身故人数，可能比官方统计数字多出许多。

© 2021 AFP