墨西哥期中选举登场 考验总统支持度

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（法新社墨西哥市6日综合外电报导）墨西哥今天举行期中选举，事关总统罗培兹欧布拉多能否在这个被疫情、经济严重衰退、毒品暴力问题撼动的国家，履行他的「转型」承诺。

这次选举将于上午8时（台湾时间下午9时）开始投票，预计选出500名下议院议员、32州当中15州的州长，以及数以千计的地方政治人物。

罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）能否依照他的「第4次转型」（Fourth Transformation）计画推动改革，这次投票被视为关键。

美国南加州大学（USC）教授史塔（Pamela Starr）在一场墨西哥期中选举的小组讨论中说：「这次选举关乎的问题，重要性不亚于墨西哥的未来。选民实际上是在两种互相竞争的墨西哥未来愿景之间作选择：一是罗培兹欧布拉多的第4次转型，另一个则是在某种程度上重返之前的政策。」

罗培兹欧布拉多2018年当选墨西哥总统，任期6年。他宣示会整顿墨西哥的「新自由主义」经济模式、根除贪腐，并终结特权菁英集团的挥霍无度。

这位左派总统能否推动改革议程，包括寻求更高程度的能源自主，端视选民会不会因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情、墨西哥市捷运5月发生重大伤亡事故等问题而惩罚他。

凯投宏观公司（Capital Economics）分析家说：「各界普遍认为这次选举是对罗培兹欧布拉多的公投，执政联盟若获强劲支持，可让总统放胆推动干涉更深的政策。」

作为拉美第2大经济体的墨西哥，2020年经济衰退8.5%，创下数十年来最大跌幅。但政府预期今年经济会回弹。

罗培兹欧布拉多试着不用财政刺激措施来促进经济，认为增加国家债务并不明智。

墨西哥执政联盟目前在下议院掌握2/3绝对多数席次，让罗培兹欧布拉多可以不用跟对手协商就推动修宪。但墨西哥执政党的席次一般会在期中选举减少，现在也有迹象显示历史可能重演。

根据调查机构Oraculus所作民调，总统所属的国家复兴运动党（Morena）及盟友预料将在下院「众议院」（Chamber of Deputies）占多数，但席次会从目前的333席缩减至322席。

© 2021 AFP