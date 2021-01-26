墨西哥染疫丧命数超过15万人 当局将取得俄国疫苗

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（法新社墨西哥市25日电） 墨西哥总统罗培兹欧布拉多昨天自曝确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，政府今天通报全国染疫死亡总数破15万大关，同时宣布将取得2400万剂俄罗斯生产的「卫星-V」疫苗。

墨西哥卫生部通报单日新增659人染疫丧命，至今累计15万273人病殁，在世界各国排名第4多，仅次于美国、巴西与印度。

人口约1亿2800万人的墨西哥，今天还通报新增8521起确诊病例，目前累计通报超过177万例确诊。

67岁的罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）24日宣布他感染2019冠状病毒疾病，但症状轻微，已经开始接受治疗。

墨西哥电信大亨史林（Carlos Slim）的家人今天表示，80岁的史林也确诊染疫，只有轻微症状，且正在接受治疗。

罗培兹欧布拉多今天指出，他跟俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）商谈后，墨西哥将取得2400万剂俄国制的「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗，但墨国卫生监管机构尚未批准这支疫苗。

墨西哥从去年12月24日开始大规模接种美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech研发的疫苗，却因为供应量有限，无法提供更多民众施打。

墨西哥当局已经批准英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大学（Oxford Universtiy）研发的疫苗，且和阿根廷达成协议共同生产这支疫苗。（实习编译：王宇洁/核稿：陈彦钧）

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