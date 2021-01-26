墨西哥电信大亨史林染疫 症状轻微

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（法新社墨西哥市25日电） 墨西哥电信大亨史林（Carlos Slim）的家人今天表示，史林正因2019冠状病毒疾病（COVID-19）接受治疗，但仅有轻微症状。80岁的史林有百亿身家，是全球最富裕的人之一。

史林的儿子卡罗斯（Carlos Slim Domit）推文说：「他很好。他有Covid-19轻微症状超过一周，现在病情大有进展。」

根据财经杂志「富比世」（Forbes）资料，史林和他的家族支配着行动电信巨擘「墨西哥美洲电信公司」（America Movil），估计拥有599亿美元（约新台币1.7兆元）财富，是拉丁美洲最有钱的人。

史林透过自己的基金会，资助墨西哥和阿根廷联合生产拉丁美洲所需、由英国阿斯特捷利康药厂（AstraZeneca）与牛津大学研发的新型冠状病毒疫苗。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）昨天也宣布感染新型冠状病毒，症状也很轻微。

墨西哥官方统计，境内有超过170万起确诊病例，近15万人病故。以病故人数来说，墨西哥排在全球第4位，次于美国、巴西和印度。

© 2021 AFP