墨西哥病例激增医院满载 急救员焦头烂额找病床

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（法新社墨西哥托鲁卡11日电） 墨西哥2019 冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增，医院承受庞大压力，现在急救护理员要为病患找张病床，每天都得碰运气。

在首都西南方的托鲁卡市（Toluca），红十字会（Red Cross）协调员朱尼嘉（Angel Zuniga）说：「要有空间，就得有人出院或病死。很残酷，但这就是事实。有人进就有人出。」

根据当局说法，首都墨西哥市（Mexico City）与周边78家医院中，8日有64家处于「紧急」状态，只有少数医院还有病床。至于拥有900万人口的首都本身，医院占床率高达86%。

不只公家单位面临问题，许多染疫病患为求容身之地，导致私人诊所也是人满为患。有些诊所还拒收病患，除非他们付得出17万披索（约新台币23万6000元）的押金。

朱尼嘉形容：「他们说『带走他』，我们就得再度上街（找另一家医院）。」

即使有空间容纳新病患，要让他们入住有时仍得耗费数个钟头。

首都附近的瑙卡潘市（Naucalpan）急救员莫雷诺（Miguel Angel Moreno）表示：「情况令人沮丧，但如果我们垮了，医护体系也会垮掉，所以我们一直试着保持乐观。」

「身为人，显然有时你会感到绝望。」

除了情绪压力，急救员也得忍受肉体折磨，以及穿戴防护衣好几钟头的不适。

资深急救员耶南德兹（Ana Yesi Hernandez）表示：「疲劳一直是问题。有时他们得花3到4个小时找医院空床。」

© 2021 AFP