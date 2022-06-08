墨西哥街头枪击6死 5人是高中生

（法新社墨西哥萨拉曼卡7日电） 墨西哥地方当局今天表示，持枪歹徒在墨西哥中部街头枪击事件中杀害5名高中生和一名成年人。

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根据警方的说法，枪手在6日晚间向一群学生开火，打死年龄在16岁到18岁的3名男生和两名女生，以及现场一名65岁女性。

墨西哥中部瓜纳华托州（Guanajuato）萨拉曼卡（Salamanca）市长普利艾托（Cesar Prieto）说：「不幸的是，我们要说，几个小时之前在巴隆（Barron）社区，有6人在武装袭击中丧生。」

这次集体枪杀事件发生两周前，8名女子和3名男子在瓜纳华托州另一个城市西拉雅（Celaya）的两家酒吧和一家饭店所发生看似黑帮报复袭击中丧生。

瓜纳华托州位于墨西哥繁荣的工业中心，拥有一家炼油厂和一条重要输油管，由于「圣罗沙德利马」（Santa Rosa de Lima）和「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation） 两黑帮之间经常火拼，争夺利润丰厚的贩毒路线和偷油市场控制权，导致瓜纳华托州成为墨西哥暴力最严重的州之一。

根据官方数据，自2006年12月政府发起有争议的军事反毒品行动以来，墨西哥已通报超过34万起谋杀案。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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