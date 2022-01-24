墨西哥记者车内遭枪杀 蒂华纳市1周2媒体人身亡

（法新社墨西哥蒂华纳24日电） 墨西哥检方今天表示，一名女记者昨天在接壤美国的墨西哥城市蒂华纳（Tijuana）遭到枪杀，不到一周内，这个城市已有2名媒体工作者遭谋杀身亡。

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下加利福尼亚州（Baja California）检方办公室表示，记者马多纳多（Lourdes Maldonado Lopez）「在车内遭人持武器攻击」。

马多纳多数天前刚赢得与一家电视公司的劳工法律诉讼，那家公司为下加利福尼亚州前州长所有。

墨西哥是全世界对媒体工作者而言最危险的国家之一。摄影记者马蒂内兹（Margarito Martinez）17日被发现于蒂华纳自宅附近身亡。

49岁的马蒂内兹生前专门报导与警方有关新闻，根据检方说法，他死于头部一枪。

外界也呼吁当局追查另一名记者兼社群媒体活跃人士甘波亚（Jose Luis Gamboa）死亡案，事件发生于墨西哥东部韦拉克鲁斯州（Veracruz）的札拉巴（Xalapa）。

甘波亚于1月10日遭到刺伤，躺在街上被人发现，随后送往医院，身分直到22日才确认。不清楚他遭袭击是否与工作有关。

无国界记者组织（Reporters Without Borders）时常把墨西哥、阿富汗及叶门，列为全世界对媒体工作者最危险的国度。

根据法新社统计，去年墨西哥至少有7名记者惨遭谋杀，但不清楚是否都与工作有关。

从2000年以来，墨西哥有超过100名记者被谋杀，仅有极少数凶手遭到定罪。

© 2022 AFP