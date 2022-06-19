墨西哥近1.5万人同场上拳击课 成金氏世界纪录

（法新社墨西哥市18日电） 墨西哥首都墨西哥市的中央广场，今天聚集了1万4299人一起上了堂拳击课，这也成为金氏世界纪录中，规模最大的一场拳击课程。

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法新社报导，墨西哥今天轻松打破了2017年在俄罗斯莫斯科缔造的3000人拳击课纪录。

今天这项成绩获「金氏世界纪录」（Guinness World Records）团队认证后，市长薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）发布了一段影片，感谢「所有让这个伟大胜利成真的冠军和民众」。

数以百计的民众早早就聚集在左卡洛（Zocalo）广场，参与这场超大型的拳击课。他们先用太极拳热身，然后复习基本的拳击动作，接着再练各种组合拳法。

在这次活动带着大家打拳的职业拳手，包括曾在世界拳击理事会（World Boxing Council, WBC）蝇量级、超蝇量级、雏量级3个量级都拿过冠军的华瑞兹（Mariana Juarez），和两度拿下WBC超蝇量级冠军的托瑞斯（Ana Maria Torres），以及两次夺下青年组冠军的毕卡索（David Picasso）。

今天的这场大型拳击课，让许多参与者留下深刻印象。

52岁民众沙拉萨（Araceli Salazar）说：「我没想到会有那么多人过来，我十分的惊喜。」

16岁的街舞爱好者培瑞斯（Carmen Perez）表示，她很高兴能够参与其中。她说：「现场有非常美妙的能量，让人十分享受、非常乐于其中。」

这个活动由墨西哥市政府筹办，并找了许多名人来宣传，其中包括「洛基」（Rocky）系列电影的主角、好莱坞动作巨星席维斯史特龙（Sylvester Stallone），及职业拳击手阿尔瓦雷兹（Saul Alvarez）。

活动结束后，许多人涌向现场的职业拳击手索取签名。

墨西哥市有900万居民，是多项金氏世界纪录的保持者，包括全世界最大的墨西哥卷饼（1230公斤）、最多免费Wi-Fi热点（2万1500个），以及最多人在同一时间玩桌上型足球机（1080人）。

© 2022 AFP