墨西哥近10万人失踪 母：找到儿子一根遗骨都好

(法新社墨西哥马塔摩洛斯28日电) 墨西哥一名母亲绝望地恳求士兵给她机会让她寻找爱子遗骸,她的儿子是这个暴力猖獗的国家里下落不明的9万5000多人之一。

这名50多岁的母亲说:「我只要一根遗骨安放在我丈夫身边。」她的儿子1年前突然人间蒸发,下落不明。

她恳求士兵放行,让她进入东北部塔茅利巴斯州(Tamaulipas)一处前身为玉米田的区域;该区域自2017年来发现半吨人类遗骸。

这名母亲基于安全考量,不愿透露姓名。她虽然没有证据能证明爱子的遗骸就在塔州境内的拉巴托利纳(La Bartolina),但在得知其他家属也会前往当地找人后,决定前来一试。

这名母亲质问士兵:「回答我!你有孩子吗?」但士兵毫无回应。

拉巴托利纳距离墨西哥与美国接壤的边境城市马塔摩洛斯(Matamoros)仅几公里。马塔摩洛斯饱受与毒品走私及其他组织犯罪有关的暴力困扰。

负责协调寻找国内失踪人口的墨西哥官方组织「国家搜索委员会」(National Search Commission),视拉巴托利纳为「灭绝营」。

即便是受害者家属都被禁止进入这个地区。家属经常控诉相关当局没有效率,宁愿自行展开搜寻。

当局26日在联合国强迫失踪问题委员会(UN Committee on Enforced Disappearances)造访墨国期间公布官方数据,根据这份数据,墨西哥全国失踪人口高达9万5121人。

经济学研究与教学中心(Center for Research and Teaching in Economics)专家阿图斯塔(Laura Atuesta)说:「组织犯罪依然是人口失踪的主因之一。」

