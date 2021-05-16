声援巴勒斯坦 伦敦柏林等欧洲大城数万人游行

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（法新社伦敦15日电） 以色列和加萨走廊（Gaza）武装分子爆发数十年来最暴力的冲突之际，数以万计示威群众今天走上伦敦、柏林、马德里与巴黎等欧洲城市街头，以行动展现对巴勒斯坦人的支持。

英国各地有多场游行，其中在伦敦的集会，数千示威者高举写有「停止轰炸加萨」的标语，高喊「解放巴勒斯坦」口号，聚集在海德公园（Hyde Park）大理石拱门（Marble Arch）附近，朝以色列大使馆游行前进。

大批民众散布在以色列大使馆所在的肯辛顿大街（Kensington High Street），主办单位宣称伦敦有多达15万人参与游行，但警方表示无法证实游行人数。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）发言人表示：「群众大范围散布，因此很难计算人数。」

巴勒斯坦大使扎马洛特（Husam Zomlot）告诉示威者：「这次不一样了，这次我们不会再被否认了，我们团结在一起，我们受够了压迫。」

61岁会计师梅克波斯（Simon Makepace）告诉法新社，他加入示威，是因为「全世界都该对此做点事，包括这个国家」。他不满地说，美国不公平地支持以色列，美国应该「调停，阻止现在的状况」。

50岁的科学家白曼（Azadeh Pyman）则说，她是从父母亲和祖父母那里得知巴勒斯坦人的志业，「我想这志业会一代传一代，直到巴勒斯坦自由为止」。

北美各地，包括波士顿、华盛顿、蒙特娄、密西根州迪尔伯恩（Dearborn）等城市，都有类似的声援游行。纽约布鲁克林湾脊区（Bay Ridge）也有数百人走上街头，高呼「自由的巴勒斯坦」口号，并高举「加萨自由」、「结束以色列种族隔离」等标语。

西班牙马德里则有约2500人聚集市中心的太阳门广场（Puerta del Sol），高喊「这不是战争，这是种族灭绝」。

37岁的巴勒斯坦裔谢赫－阿里（Amira Sheikh-Ali ）表示：「他们是在屠杀我们。」「我们身处21世纪中灾难日（Nakba）时的处境。」巴勒斯坦人以Nakba这个字，形容1948年以色列建国后他们被赶出家园的日子。

25岁的摩洛哥裔护理师阿布苏西恩（Ikhlass Abousousiane）则说：「我们想请西班牙与欧洲当局别和以色列勾结，因为他们的闷不吭声，让他们沆瀣一气。」

德国柏林、法兰克福、莱比锡（Leipzig）、汉堡（Hamburg）等城市也有数千人响应游行，在许多土耳其与阿拉伯裔居住的柏林南区劳库林（Neukoelln），有3场游行获准进行，示威者高喊「杯葛以色列」口号，并朝员警丢掷石头与瓶罐，数人因此被捕。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2021 AFP