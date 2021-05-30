声援白俄异议记者 华沙街头示威

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（法新社华沙29日综合外电报导）白俄罗斯23日派战机拦截瑞恩航空客机、逮捕机上异议记者后，今天在波兰首都华沙有数以百计民众集会，表示力挺白俄反对派。

白俄反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）今天对来自世界各地的声援表示欢迎。

被捕记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）的父母今天参加华沙抗议活动，母亲纳塔利亚（Natalia Protasevich）吁请所有欧盟国家和美国协助，让儿子和他的女友苏菲亚．萨贝加（Sofia Sapega）及其他坐牢的人都能获释。

抗议群众高喊「白俄罗斯万岁」，并举着白俄反对派红白旗帜，以及诸如「协助白俄」的标语。

普罗塔塞维奇和23岁女友于23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班机前往立陶宛途中，白俄派出军机拦截，强迫客机转降白俄首都明斯克（Minsk），逮捕了两人。

白俄总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）26日宣称普罗塔塞维奇阴谋叛变，并指控西方国家对他发动混合作战。

普罗塔塞维奇曾经出现在白俄官方电视台，坦承策划示威活动；但白俄反对派人士已加以驳斥，并说普罗塔塞维奇明显遭拷打。

俄罗斯在这起事件中，已表明力挺长期盟友白俄罗斯，并与西方国再次对峙；鲁卡申柯也将在29日与俄国总统蒲亭举行第二天会谈。俄国已证实，下月将提供白俄第2批5亿美元贷款。

立陶宛在白俄总统大选之后，对数以百计恐有被捕之虞的反对人士提供庇护，包括白俄反对派领袖季哈诺夫斯卡娅。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2021 AFP