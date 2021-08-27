声称犯下喀布尔机场恐攻 ISIS-K何许人

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（法新社喀布尔26日电） 激进组织伊斯兰国（IS）今天对人潮拥挤的阿富汗首都喀布尔国际机场大门和附近区域发动自杀炸弹攻击，至少60名阿富汗人和13名美军丧生，逾140名阿富汗人和18名美军受伤。

根据美方说法，美军殉职人数从今天稍早的12人增至13人，据信是2011年8月一架美军直升机遭击落酿30死以来，驻阿美军伤亡人数最多的单一事件。

此前情报机构已多次警告，阿富汗局势混乱，喀布尔机场遭受伊斯兰国的区域分支，也就是名为「呼罗珊伊斯兰国」（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）攻击恐很快发生。

「呼罗珊」是这个区域的历史名字，涵盖现今巴基斯坦、伊朗、阿富汗和中亚的部分地区。

伊斯兰国2014年宣布于伊朗和叙利亚「建国」数月后，从巴基斯坦塔利班脱离的士兵随后加入阿富汗境内的好战分子，并组成区域分支，宣示效忠伊斯兰国领袖巴格达迪（Abu Bakr al－Baghdadi）。

根据联合国观察员指出，这个伊斯兰国的区域分支也成功在巴基斯坦和包括喀布尔在内的阿富汗其他地区，设立「潜伏小组」。

ISIS-K近年来也犯下好几起血腥攻击，残杀两国境内的平民，犯案地点包括清真寺、神坛、公共广场，甚至医院，特别锁定被它视为异教宗派的穆斯林，包括什叶派（Shiite）。

根据联合国安理会上月一份报告显示，ISIS-K旗下人数，可能在数千到500人之间。

虽然呼罗珊伊斯兰国与塔利班都隶属于伊斯兰强硬逊尼派（Sunni）好战团体，却彼此互相憎恨，伊斯兰国在声明中会将塔利班称为「叛教者」。

他们在宗教与策略细节上抱持不同意见，也都宣称自己是圣战士真正的掌旗手。纷争导致双方流血相向，2019年后塔利班逐渐占上风，ISIS-K却没能像母团体伊斯兰国在中东般保有领地。

在这次塔利班闪电般夺下阿富汗后，全球数个圣战士团体都给予祝贺，但伊斯兰国却没有。

根据观察好战团体通信的赛德情报集团（SITE Intelligence Group）表示，伊斯兰国在喀布尔沦陷后公布的一份评论，就指责塔利班因与美国的撤军协议而背叛圣战士，并誓言将持续战斗。

© 2021 AFP