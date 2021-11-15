壳牌总部拟迁至英国 荷兰政府不满

（法新社伦敦15日电） 英荷能源巨擘荷兰皇家壳牌集团（Royal Dutch Shell Plc）今天宣布将进行重大重组，把总部从荷兰迁至英国，并将公司名称中的荷兰皇家（Royal Dutch）字眼移除。荷兰政府对此大表不满。

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壳牌这项计画被视为英国脱欧后的福音，公司税籍也将迁至英国。

同时，壳牌也是在荷兰倡议人士对这家英荷公司施加减排压力之后，计画结束其英荷双重结构。

荷兰经济事务部长卜洛克（Stef Blok）在推特发表声明说：「我们对此感到讶异不悦。政府深表遗憾。」

这将是公司130年来首次将荷兰皇家从名称中移除。

卜洛克表示：「我们目前正在和壳牌讨论此举对就业、重要投资决策和永续性造成的冲击。这些非常重要。」

壳牌表示，一旦12月10日股东投票表决通过，公司计画将执行长范柏登（Ben van Beurden）和财务长尤尔（Jessica Uhl） 办公室迁至伦敦。

壳牌今天在声明中表示，对于本身的英荷血统为荣，将继续在荷兰扮演拥有主要业务的重要雇主。

壳牌公司表示，旗下专案和科技部门、全球天然气上游和整合部门，以及再生能源中心仍将留在海牙。

壳牌还表示，公司股票将继续在阿姆斯特丹、伦敦和纽约等股市交易。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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