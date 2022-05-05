壳牌首季获利攀 油价飙抵销退出俄国损失

（法新社伦敦5日电） 英国能源巨擘壳牌集团（Shell）今天表示，首季净利大幅成长26%，主要是因为飙涨的油价抵销退出俄罗斯市场提列的相关庞大费用。

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壳牌集团在声明稿中表示，第一季税后获利大幅攀升至71亿美元（约新台币2095亿元）。

壳牌虽因莫斯科入侵乌克兰，退出俄罗斯市场，提列39亿美元的费用，但其他项目的费用减少。

壳牌第一季营收成长51%，来到842亿美元。

受俄乌冲突影响，俄罗斯石油和天然气生产商供应紧俏，国际油价近几个月来飙涨。壳牌集团执行长范柏登（Ben van Beurden）说：「乌克兰战争是人类悲剧，也造成全球能源市场大乱，凸显了不能将安全、可靠和负担得起的能源视为理所当然。」

在伦敦股市挂牌交易的壳牌集团上月预警，首季将提列40至50亿美元退出俄罗斯市场的相关费用。

壳牌2月底宣布将出售和俄罗斯国营能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）所有合资企业股权。接着在3月宣布退出俄罗斯石油和天然气市场，以遵守英国政府的政策。

壳牌的竞争对手英国石油公司（BP）3日宣布，公司有史以来最大季度亏损204亿美元。这是由于英国石油提列了高达255亿美元退出俄国市场的相关费用。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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