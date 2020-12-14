处决异议人士挨批 伊朗召德法大使抗议干涉内政

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（法新社德黑兰13日电） 伊朗日前处决一名反对派人士引发欧洲联盟强烈谴责后，伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗外交部今天召见德国与法国大使表达抗议，声称这是「令人无法接受的干涉」内政行径。

伊朗最高法院日前裁定维持今年6月对异议领袖萨姆（Ruhollah Zam）的死刑判决，萨姆12日遭处绞刑。他因与2017年至2018年冬天爆发的反政府示威活动有关被控多项罪名。

欧洲联盟12日「以最强烈言辞」谴责这项处决，并强调欧盟「对死刑的反对立场不会改变」。

伊朗通讯社报导，伊朗外交部的欧洲司长告诉德国大使慕佐（Hans-Udo Muzel），德黑兰当局「谴责」这项声明，并视为对「伊朗内政事务令人无法接受的干涉」。德国是欧盟轮值主席。

伊朗通讯社报导也说，法国外交部在萨姆遭处决后发出「干涉主义者声明」，因此伊朗外交部也召见法国大使第伯（Philippe Thiebaud）抗议。

萨姆曾在法国取得政治庇护，据传去年遭伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）逮捕前曾待过巴黎。伊朗革命卫队宣称萨姆「受到法国情报部门指使」。

© 2020 AFP