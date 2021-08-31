复旦分校案匈牙利选务机关准办公投

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（法新社布达佩斯30日电） 匈牙利选务当局今天同意首都布达佩斯市长举办公投，交由民众决定是否允许上海复旦大学设立匈牙利校区，这对力挺复旦分校计画的总理奥班而言，不啻为一大打击。

布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Kar?csony）在个人脸书说：「全国选举委员会（National Election Committee）已同意我的复旦公投问题。」

卡拉松尼表示，如果全国选举委员会的决定未在法院遭到挑战，下周将开始募集20万份连署书，以跨越启动公投程序的门槛。

公投书将询问公民，希不希望撤销今年稍早国会允许复旦分校的法律。

根据奥班（Viktor Orban）政府与上海复旦大学协议，布达佩斯分校占地50万平方公尺，计画2024年前完工，将是复旦在欧洲的第一个校区。

奥班主张复旦分校可让数以千计匈牙利人与国际学生取得高品质的资历，民众却指责奥班强行在布达佩斯推动不受欢迎的计画，威胁到先前在同一地点兴建学生宿舍的工程，甚至有不满的民众发起街头示威表示反对。而上海复旦删除大学章程中的「思想自由」字眼，也让人批评说，奥班对复旦示好，会让人更忧心匈牙利的学术自由。

根据外泄给匈牙利调查新闻网站Direkt36.hu的计画文件，复旦分校预估耗资15亿欧元，其中13亿欧元将由中国贷给匈牙利的款项支付。

46岁的卡拉松尼打算在明年初的选举挑战奥班，他指控58岁的奥班让匈牙利背离欧洲联盟（EU），转投中国等东方大国怀抱。

卡拉松尼6月将复旦分校预定校址周边街道改名为「自由香港路」与「维吾尔族烈士路」，凸显中国人权痛处。

© 2021 AFP