复苏希望带动 亚股多随美股涨势收高

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（法新社香港16日电） 亚洲股市今天在市场乐观预期经济复苏的心理提振下，随着前一天创新高的美国股市走高。同时，投资人目光放在美国联邦准备理事会（Fed）本周决策会议。

欧洲多国基于安全理由，停止施打英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，对疫苗接种计画原本就落后的欧洲带来打击，但这似乎对股市信心冲击不大。

被视为未来利率指标的美国基准10年期公债殖利率在近几周攀抵1年高点。尽管如此，目前在与通膨疑虑的拔河中，经济利益的正面消息仍占上风。

AxiTrader策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「在解封的乐观心理带动下，股市再度成为买进目标，因为预期的经济振兴措施带动的消费潮料将推升企业获利和每股盈余。」

联准会从今天起举行为期两天的决策会议，成为投资人关心的焦点，他们将观察联准会对殖利率攀升的反应，殖利率攀升引发市场不安。

日股日经指数收盘上涨0.52%，港股恒生指数收高0.67%，上海综合股价指数收扬0.78%，澳洲股市收涨0.80%，首尔股市收涨0.70%。新加坡股市收盘则是微跌0.02%。

© 2021 AFP