复苏脚步引燃通膨疑虑 亚股涨跌互见

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（法新社香港19日电） 亚洲股市今天表现不一，全球复苏将引燃通膨的恐惧让投资人忧心，同时投资人也必须面对利率不可能永远维持在历史低档的现实。

疫苗开打、新增感染病例减少，以及美国可望通过新振兴方案等利多因素，让市场聚焦在长期经济展望，带动股市近数周来改写历史新高或多年来高点。

这波反弹涨势的推手是各国央行挹注的大规模资金支撑，尤其是美国联邦准备理事会（Fed），以及政府祭出的庞大支出方案。

尽管光明在望，同时大家期待，防疫封锁措施放松可使生活在某种程度恢复正常，但复苏也有它的不利影响。

市场焦点已从乐观看好经济将重返常轨，转为预期物价攀升，而这将恐迫使央行出手，紧缩超宽松货币政策，包括调升利率。

随着通膨预期心理升高，美国公债殖利率已经上扬至大约1年来的最高点。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes ）说：「在经济自疫情冲击下复苏后，随着市场预期大规模振兴措施将通过，投资人的注意力已转向升息和通膨的潜在影响。」

「随着联准会利率在往2022年前进之际开始蠢动，紧缩的鼓声持续在远方响起，股市即将由甜蜜区间迈向危险区间。」

「目前联准会还能把紧缩精灵锁在瓶子里，但因疫苗协助全球重返常态，同时额外的振兴措施又替通膨添加柴火，升息即将成为市场一致的看法。」

由于这波涨势和市场预期借贷成本在可预见的未来将维持在低点大有关系，如今因卖压出现，又因股价泡沫化令人担心，同时利率恐出现变化，股市已开始动摇。

多位观察家警告，股价可能将出现必然的大幅修正。

华尔街股市三大指数前一天走跌，亚股今天也连动挫低，但在低接买盘支撑下，稍晚跌幅收敛。

日股日经指数收跌0.72%；澳洲股市收跌1.34%；纽西兰股市收跌0.67%；新加坡股收跌0.97%；台北股市收跌0.51%。港股恒生指数则是上涨0.16%；上海综合股价指数收高0.57%；韩股Kospi指数收涨0.68%。

© 2021 AFP