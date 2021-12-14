复谈核协议卡关 欧官员：因伊朗对限核采新立场

（法新社巴黎13日电） 列强与伊朗重启核协议谈判，多位西欧谈判代表说，伊朗新政府对于自身核子发展计画的谈判立场，与核协议的限核条文相互矛盾。目前维也纳会谈尚无实际进展。

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伊朗在奥地利维也纳与美国总统拜登的行政团队举行了多轮的间接协商，盼能挽救2015年的核协议。然而，6月间德黑兰强硬派政府上台之后，协商也跟着中断。

国际对伊朗核计画协商停摆5个月后，11月29日在维也纳重新就通称「伊朗核子协议」的联合全面行动方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）进行会商。

目前的这波谈判有伊朗、英国、中国、法国、德国与俄罗斯的外交官参与，这些国家在2015年共同签署了核协议。

来自英法德的外交官表示：「我们已经花了好几小时商谈，所有代表团都施压伊朗要讲道理。」

「但此时此刻，我们仍未能开始认真进行真正的谈判。」

「我们正在损失宝贵时间，来处理伊朗方面不符或超出JCPOA的新立场。」

2015年核协议目的在防止伊朗发展核弹，当时列强同意对伊朗制裁松绑作为交换条件，并由联合国监督伊朗的核子计画。但2018年5月，时任美国总统川普片面退出核协议、重启全面性制裁；伊朗隔年跟着恢复提炼违反规定上限的高纯度浓缩铀，核协议濒临瓦解。

拜登今年上任后，希望能挽救2015年签订的核协议。伊朗方面提出要求，希望美国透过可验证程序，解除先前实施的所有制裁。

© 2021 AFP