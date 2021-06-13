夏天还没到 美西88%地区已处干旱状态

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（法新社洛杉矶12日电） 夏季还没开始，美国西部干旱问题已经浮现，全美第一大水库米德湖水位来到历史新低，加州1/3地区目前也处于等级最糟的「极端干旱」。

从官方数据可看出，本周美西有88%的地区处于干旱状态，包括加州、俄勒冈州、犹他州和内华达州都是整个州陷旱。

受到这个趋势影响的美国民众超过1.43亿人，而当中最明显的迹象，就是位于内华达州与亚利桑那州交界的全美第一大水库米德湖（Lake Mead），如今水位来到1930年代蓄水以来新低。

米德湖是由距离拉斯维加斯（Las Vegas）不远的庞大胡佛坝（Hoover Dam）拦科罗拉多河之水而成的人造湖，如今蓄水量只剩36%，水位已打破2016年写下的新低纪录。

而冬春两季通常雨水丰沛的北加州，情况也好不到哪里去。供给加州2700万居民饮用水中，占有重要地位的当地次大水库欧罗维里湖（Lake Oroville），现在水位比2019年低了50公尺。

除此之外，加州水源有1/3仰赖内华达山脉较高山坡上的积雪，但截至4月1日为止的最后一个降雪日，雪量仅达平均的6成。加州水源局官员告诉法新社，「今年独特之处在于，融化的积雪流下山坡时，遭干涸的土壤所吸收、挥发殆尽」，完全没流进欧罗维里湖。

据美国干旱监测中心（US Drought Monitor）表示，加州1/3地区目前处于等级最糟的「极端干旱」。

© 2021 AFP