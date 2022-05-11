夏季热浪侵袭 澳洲大堡礁91%珊瑚白化

（法新社雪梨11日电） 根据澳洲政府最新的监测报告，澳洲持续的夏季热浪，让大堡礁91%的珊瑚白化受损。

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这是大堡礁（Great Barrier Reef）珊瑚有史以来第1次在反圣婴现象（La Nina）的气候周期中白化，因为在反圣婴现象出现时，一般来说海水温度都会较低。

「大堡礁快照」（Reef Snapshot）报告，提供了大堡礁这个世界上最大珊瑚礁系统，自2016年以来经历第4次「大规模白化」造成损害的相关细节，这次白化是在3月首度被披露。

报告警告说：「气候变迁正在恶化，而大堡礁正经历其带来的影响。」

10日晚上发布报告的大堡礁海洋公园管理局（Great Barrier Reef Marine Park Authority），在2021年9月到2022年3月间，对被列为世界遗产的大堡礁进行大规模调查。

他们发现从去年12月该水域开始变暖后，大堡礁3个主要区域都经历白化。

虽然白化的珊瑚仍然活着，且受影响不严重珊瑚礁可能会恢复，但报告表示，「严重白化珊瑚会有较高的死亡率」。

报告指出，在展开调查的719个珊瑚礁中有654个，或91%，呈现某种程度珊瑚白化现象。

© 2022 AFP