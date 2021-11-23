外媒：陆试射极音速武器 载具半途还能再射飞弹

（法新社华盛顿22日电） 英国「金融时报」与美国「华尔街日报」披露，中国7月试射一枚能环绕地球的极音速武器，飞行途中还能由载具再发射一枚飞弹，这种美俄所无的技术令五角大厦大感意外。

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两报声称，这项试射显示中国所研发的战略核武，远比过去所想像进步。

报导引述未具名的知情人士透露，中国发射的极音速滑翔载具以5马赫的速度飞行时，在南海上空发射飞弹。

有部分专家认为当时极音速载具发射的是一枚对空飞弹，也有专家研判发射的可能是一种反制措施，用来摧毁对方防空系统以防己方极音速飞弹被击落。

金融时报上个月报导，中国分别于7月27日和8月13日进行极音速武器试射，引发华府对北京军事实力提升的担忧。中方则否认相关报导内容，称只是例行的航天器（太空飞行器）试验，以确认可重复使用技术。

美国参谋首长联席会议副主席海顿（John Hyten）日前接受美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）专访，透露一些共军今夏试射的细节。

海顿说中国以5倍音速的速度发射一枚飞弹，绕着地球飞行并丢下一个极音速滑翔载具，这一载具一路飞回中国，并对在中国的一个目标造成影响。当被问到是否击中目标时，他表示「够接近了」。

海顿相信，中国有朝一日将可能利用这项技术，对美国发动核武突袭，他也呼吁华府应当更认真看待中国的试射。

© 2021 AFP