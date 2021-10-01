外媒：陆高层令相关国企不惜代价确保电力供应

广告 继续浏览后续

（法新社北京1日电） 中国因煤炭价格上涨导致限电。外媒引述消息人士透露，中国中央高层下令国内最大的几家国营能源企业要不惜一切代价确保冬季能源及电力供应。

中国境内多地限电导致工厂局部或完全停工，冲击生产与全球供应链。

各国疫情严峻导致订单涌向中国，促使中国境内出现更多低端与高耗能厂家，电力需求暴增，但中国因环境议程限缩煤炭使用，煤炭价格大涨、公用事业无法购买足够燃煤发电，中央政府又回头遏止这波接单涌出的低端高耗能产业，连锁反应酿出限电危机。

近几个月被迫实施限电与能源限制的省份与地区，已超过12个。

彭博社引述不具名消息人士披露，主管能源和工业生产的中国副总理韩正，在上周和北京的国有资产管理部门和经济规划部门官员召开紧急会议时，下令国内最大的几家国营能源企业要不惜一切代价确保冬季能源及电力供应。

消息人士称，中国政府不能容忍出现大停电。

纽约外汇经纪公司「安达」（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说：「这很可能是中国对保持产业运作关切程度的强烈信号，更重要的是，冬季的到来就在眼前。」

中国经济有60%仰赖燃煤发电，但作为全球最大煤炭进口国的中国，煤炭供应已受新冠疫情甚至与澳洲的争端干扰。

© 2021 AFP