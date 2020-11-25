外星人杰作？ 犹他州沙漠突现神秘巨柱

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（法新社洛杉矶24日电） 美国西部沙漠最近出现一根神秘的金属「方尖碑」，它的凭空出现，让世界各地的幽浮目击者、阴谋论者以及科幻大师史丹利库柏力克（Stanley Kubrick）的影迷充满无限想像。

这根闪闪发亮、约3公尺高的三角柱体，竖立在犹他州南部红色岩石群中，18日被正在空中计算大角羊数量的犹他州公共安全部（Utah Department of Public Safety）官员目击到。

困惑不已的官员随即降落地面调查，结果发现「一根金属巨柱插入地面」，但「没有明显的迹象可以得知会是谁放的」。

公安部昨天发布一份玩笑性质的新闻稿，警告：「未经核准，在联邦管理的公共土地上安装结构物或艺术系属违法，不管你是哪个星球来的。」

发现这根巨柱的消息随即在网路疯传，许多人表示，这个物体和周遭的环境，与史丹利库柏力克经典科幻片「2001太空漫游」（2001: A Space Odyssey）的知名场景类似。

还有人提及，这根巨柱是在2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐的2020年发现，乐观地来看，它可能有完全不同的功能，其中一名Instagram用户就戏称说：「这是2020年的『重置』（reset）键，可以麻烦某人快快按下吗？」

另一人留言：「上面写着：『COVID疫苗在里面』。」

由于官员担心公布地点会引来大批好奇民众，拒绝透露巨柱竖立之处，网友于是开始发挥肉搜本领，试图从巨柱周围的岩石组成找出其所在地。

刚好飞越这根三角柱的飞行员赫钦斯（Bret Hutchings）猜测，这是由「一些新浪潮艺术家」竖立。一些观察家则点出这根巨柱和美国艺术家约翰．麦克拉肯（John McCracken）的前卫作品类似。

赫钦斯说，这根巨柱看起来是人造物体，而且牢牢地竖立在地上，不像是从天空中丢下的。

约翰．麦克拉肯一度住在邻近的新墨西哥州，2011 年已经辞世，他的公关告诉法新社：「虽然这不是已故美国艺术家约翰．麦克拉肯所作，我们认为这是其他艺术家向他致敬的作品。」

不管怎样都好，赫钦斯坦言，「这是我这么多年飞行以来，在那里遇过最奇怪的事情」。

赫钦斯告诉地方电视台KSLTV：「我们都开玩笑地说，如果我们其中一人突然不见，其他人最好三十六计走为上策。」（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP