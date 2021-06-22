外派人员生活费最贵城市 土库曼首都高居第一

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（法新社巴黎22日电） 美世谘询公司（Mercer）今天公布的调查显示，中亚国家土库曼首都阿什加巴特已超越香港，成为外派人员生活费用最高城市；台北则排名第22，从去年的第28上升6名。

黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）去年排名第45，但在美世公司2021年的调查中一举跃居第3名，因为当地陷入多项危机，引发「严重且广泛经济萧条」。

这些危机包括该国的财政问题、2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情、去年8月的港口大爆炸等。

法国美世公司（Mercer France）的主管沙拉（Jean-Philippe Sarra）告诉法新社，阿什加巴特（Ashgabat）因为「当地高通膨率」，从前一次调查的第2名晋升至第1。

土库曼经济几乎完全仰赖天然气出口，至今仍在奋力从2014年全球能源价格崩跌的窘境中恢复。当年情况重创土库曼货币马纳特（manat），并导致许多公民陷入贫穷。

以高房价着称的香港在这次调查跌落第2名，日本东京也下滑1名来到第4。

瑞士苏黎世（Zurich）下降至第5名，而排名前10的城市当中，日内瓦（8）、伯恩（10）也位于瑞士。

中国上海上升1名来到第6，北京名次爬升到第9。新加坡排名第7。

美国虽然通膨率上升，各城市排名大多因汇率波动而下滑。纽约（New York）虽一下子跌落8名，仍以第14名高居全美最贵。

中亚国家吉尔吉斯首都比许凯克（Bishkek）在这次调查排名第209，成为外派人员生活费最低城市。

© 2021 AFP