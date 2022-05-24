外流文件揭露新疆再教育营惨况

（法新社北京24日电） 研究人员今天公开数以千计从中国新疆外流的照片与官方文件，表示这批档案进一步揭露新疆实施大规模拘留时采用的暴力手段。

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不明消息人士骇入新疆官方资料库后，把这批档案寄给研究中国少数民族多年的德国学者曾德恩（Adrian Zenz）。在资料公诸于世之际，联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）正要展开等待已久且充满争议的新疆行。

维权人士表示，中国当局在新疆的拘留中心和监狱网路中，拘留了超过100万维吾尔族人和其他以穆斯林为主的少数民族。北京宣称这些地方是职训中心。

但这批警方照片和内部文件进一步证明当地的大规模拘留行径绝非志愿参与。外流文件也显示，中国国家主席习近平等北京高官曾要求强力镇压。

这批档案包括前中共新疆维吾尔自治区委员会书记陈全国2017年一次内部讲话。据悉他当时下令守卫开枪射杀试图逃跑的所有人，并要求新疆官员严加控制宗教信仰者。

公安部部长赵克志则在2018年一场内部讲话中提到，习近平直接下令扩大拘留设施的容量。

2800多张新疆被拘留者的照片中不乏未成年人，其中17岁的阿柏勒赫特（Zeytunigul Ablehet）拘留原因为聆听非法演讲，16岁的卡西姆（Bilal Qasim）据悉则是因为跟其他被拘留者的关系而遭判刑。

这批档案也让外界得以一窥拘留设施内的生活，其中部分已由英国广播公司（BBC）与法国「世界报」（Le Monde）等多个新闻机构查证。

照片显示，官员持警棍管束被戴上头套和镣铐的囚禁者，其他身穿迷彩服的守卫持枪站在一旁。

英国外相特拉斯（Liz Truss）今天形容最新外流文件的细节「令人震惊」，呼吁中国给予巴舍莱「完整、不受限制的管道进入新疆，好让她彻底评估现场实情」。

中国外交部反批这批外流文件是抹黑新疆的反中势力拼凑出的材料，外交部发言人汪文斌并指控媒体散播谎话、谣言。

© 2022 AFP