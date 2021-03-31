外送平台Deliveroo伦敦上市首日 股价重摔近1/3

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（法新社伦敦31日电） 美食外送平台户户送（Deliveroo）今天在伦敦股市首次公开发行（IPO）出师不利，挂牌首日股价一度重挫近1/3，主要因这家美食外送平台对待外送员的方式面临机构投资人批评。

户户送是伦敦股市10年来最大规模IPO案，上市后公司市值介于76亿至88亿英镑间。

户户送IPO承销价订为3.90英镑，挂牌首日却一度跌至2.71英镑。

AJ Bell投资总监穆德（Russ Mould）指出：「户户送从英雄沦为狗熊，这场大张旗鼓的股市首次公开发行案，上市首日就跌得鼻青脸肿。」

户户送股价开盘重挫15%，之后在机构投资人卖压下，股价进一步下探。户户送股票一度因波动过大而暂停交易，格林威治时间约10时，股价重挫24%，来到2.96英镑。

户户送仅发行略超过1/5股权，一般大众4月7日起才能开始交易户户送股票。

户户送创办人兼执行长许子祥（Will Shu）今天表示：「成为一家公开上市公司能让我们持续在创新方面投资，开发新科技工具支援餐厅和杂货业者，提供外送员更多工作，并为消费者带来更多选择。」

© 2021 AFP