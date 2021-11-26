多人因疫情隔离 德甲拜仁被迫变阵

（法新社柏林25日电） 德甲龙头拜仁慕尼黑先发阵容有5人因疫情隔离，使得他们27日对阵比勒菲德（Arminia Bielefeld）时需大变阵，下周还要与暂居第2的多特蒙德殊死战。

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比勒菲德虽目前在德甲倒数第2，但今年2月作客拜仁时竟能3比3打平，最近两战1胜1和，近况不差。

拜仁中场国脚球星基米希（Joshua Kimmich）与喀麦隆籍前锋舒波-莫廷（Eric Choupo-Moting）昨天确诊，两人都没打疫苗，也确定无法踢下周对多特之战。

穆夏拉（Jamal Musiala）、格纳布里（Serge Gnabry）与屈桑斯（Michael Cuisance）也因属密切接触者而隔离，所幸之前确诊的后卫居勒（Niklas Suele）与斯塔尼希奇（Josip Stanisic）昨天已归队练球。

拜仁主帅纳格斯曼（Julian Nageslmann）因手上还有众多可用之兵，对比勒菲德之战并不担忧。比勒菲德教头克拉莫（Frank Kramer）也说，拜仁即便多人确诊，现有阵容里仍有4名世足冠军成员、9名欧冠冠军球员，依然难打得很。

© 2021 AFP