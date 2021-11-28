多国因Omicron实施入境限制 马拉威批恐非症

（法新社约翰尼斯堡28日电） 马拉威总统查克维拉今天抨击西方国家「恐非症」。此前南非在上周发现新型病毒变异株Omicron，多国随即针对非洲南部等国实施入境限制。

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法新社报导，防范COVID-19（2019冠状病毒疾病）新型病毒变异株Omnicron扩散，全球数十国禁止非洲南部国家的航班入境。

「非南开发共同体」（SADC）由16个会员国组成，因当中多数被列入禁止入境名单，SADC现任主席查克维拉（Lazarus Chakwera）深感不满。

他在脸书发文表示：「各国都关切新的病毒变异株，这一切都要归功于南非科学家率先发现它（Omicron），不过当前英国、欧盟、美国、澳洲籍其他国家单方面针对SADC会员国实施旅游禁令，实在是没有必要，防疫措施要基于科学，而非恐非症（Afrophobia）。」

世界卫生组织（WHO）已界定Omicron是值得关注的病毒变异株，并且正在评估这款变异株将造成的冲击与影响。

不少非洲国家认为，多国颁布旅游禁令太仓促且不公平，南非则是觉得因向全球示警而被「处罚」，世卫组织则呼吁别实施入境限制。（译者：曹宇帆）

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