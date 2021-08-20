多国愿临时收容阿富汗难民 美国务院表谢意

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（法新社华盛顿19日电） 阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）接掌政权后，大批阿富汗人搭机逃亡，美国今天对阿尔巴尼亚、加拿大、智利、墨西哥和乌干达等国家同意收容他们，表示敬意和感谢。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）昨天与阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）通电话。在塔利班刚接掌阿富汗首都喀布尔（Kabul）时，拉玛15日宣布，他已答应要求，暂时收留数百名阿富汗人，让他们随后转往美国。

国务院声明说，布林肯「感谢拉玛总理延续阿尔巴尼亚引以为荣的传统，提供庇护给需要的人」。

国务院也发声感谢卡达与科威特，目前有数以千计阿富汗人飞抵这两个美军中东要地来办理赴美签证；但由于大群人蜂涌而至，美国还在努力找寻更多临时安置地点。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）也感谢乌干达。乌干达总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）表示愿意临时收容阿富汗人，并说已持续与欧洲数个盟友讨论相关事宜。

普莱斯点名加拿大、智利和墨西哥，这些国家已同意重新安置阿富汗人，普莱斯赞扬他们慷慨大量。

加拿大政府上周表示，将接纳多达2万名的阿富汗难民，包括女性领袖、公务员与其他面临塔利班威胁的人。

美国驻军阿富汗20年，有数以万计阿富汗人担任通译或为美工作；美国同意提供管道让他们成为美国公民。

欧盟国家也纷纷撤出于所属机构工作的阿富汗人，但欧盟主要成员法国与德国，已矢言防止非正常管道进入的移民。

2015年欧洲社会产生政治反弹，当时有100多万人涌进欧盟国家寻求庇护，主要是叙利亚与阿富汗人。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP