多国政要隐匿资产曝光　潘朵拉文件重点一览

广告 继续浏览后续

（法新社纽约3日电） 国际调查记者联盟（ICIJ）今天公布历来规模数一数二大的外泄财务文件调查报告，披露全球数百名政要和富豪在境外隐匿财富的情况。

这份名为「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的调查报告披露从全球14家金融服务业者所取得共约1190万份文件，有600多名记者参与分析，为历来全球媒体最大型调查行动之一。

他们发现将近1000家位于境外避税天堂的公司与336位高层政要和公务员有瓜葛，包括10多名现任国家元首和政府首长牵涉其中。

以下是「潘朵拉文件」揭密的一些重点概要。

●约旦国王的房地产帝国

文件显示，约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在2003年到2017年建立境外公司和避税天堂网络，打造遍及美国加州马利布（Malibu）至华府及英国伦敦等地、总值约1亿美元（约新台币28亿元）的房地产帝国。阿布杜拉二世近年来因民众不满撙节措施而面临抗议潮。

约旦驻华府大使馆婉拒置评，但英国广播公司（BBC）引述约旦国王律师团说法报导，所有房地产都是以个人财富买下，且基于隐私和安全考量，知名人士透过境外公司购买房地产是常见的做法。

●亚塞拜然总统11岁儿子拥17处房地产

亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族和亲信长久以来遭维权团体指控贪腐，而文件指称他们秘密涉及英国价值数亿美元房地产交易，包括以阿利耶夫11岁儿子海达（Heydar）名义买下17处房地产，其中1处是位在伦敦、约值4500万美元的办公大楼。

BBC报导，这栋位于伦敦市中心的大楼是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家幌子公司买下，之后转到阿利耶夫儿子名下。

●捷克国会选举在即 总理爆出庄园未申报

根据文件，捷克总理巴比斯（Andrej Babis）并未申报透过一家境外投资公司，买下法国南部一座价值2200万美元的庄园。

捷克即将在周末举行国会选举，巴比斯在捷克新闻社（CTK）访问中抨击这波爆料目的是「想玷污我的声誉并影响捷克大选」，还说「很明显我没有做任何违法或不当的事情」。

●肯亚总统的境外网络

调查报告说，肯亚总统乌鲁．甘耶达（Uhuru Kenyatta）与家族6人被控秘密拥有11家境外公司网络，其中1家持有价值3000万美元资产。乌鲁．甘耶达昔日竞选曾打出肃贪和财务透明口号。

●巴基斯坦总理的核心集团

巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的核心集团，包括内阁部会首长与他们的家人，被指暗地拥有掌控数以百万计美元的公司与信托。

伊姆兰汗本人在推特表示乐见这份调查报告，说内容披露「精英透过逃税、贪污及洗钱到金融『避风港』积累不义之财」，并承诺调查任何不法行为。

●俄罗斯挂钩情事

尽管文件中并未直接指名俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），不过经由亲信牵线，他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。「华盛顿邮报」报导，例如一名据信与蒲亭有生过孩子的俄罗斯女子获得一栋滨水住宅。

此外，文件似乎显示赛普勒斯总统阿纳斯塔西亚迪斯（Nicos Anastasiades）的律师事务所隐瞒几家境外公司所有人的身分：一名被控挪用公款的前俄罗斯政治人物。BBC报导，律师事务所否认这些指控。

●乌克兰总统转让股份

根据调查报告，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在赢得2019年总统大选前，曾转让他在一家秘密境外公司的股份。

●英前首相布莱尔置产

英国前首相布莱尔（Tony Blair）先前直言不讳批评税制漏洞，但调查报告发现他和妻子2017年透过买下英属维京群岛（British Virgin Islands）公司，进而购入公司所有的一栋价值880万美元大楼。 根据英国法律，这么做可让他们避缴数以十万计美元税。 BBC指出，没有迹象显示布莱尔隐匿财富，他的妻子表示他们是依据英国规定行事。

●大咖艺人球星都卷入

不仅政治人物，与境外资产有牵连的名人也包括哥伦比亚女歌手夏奇拉（Shakira）、德国超模克劳蒂亚雪佛（Claudia Schiffer）及印度板球传奇德鲁卡（Sachin Tendulkar）。

这3人的律师告诉国际调查记者联盟，这些投资均属合法，并否认任何避税之嫌。

© 2021 AFP