多国爆出猴痘疫情 拜登：每个人都该加以关注

（法新社首尔22日电） 全球多国近来陆续传出猴痘确诊病例，美国总统拜登坦言，若疫情进一步扩散，后果恐不堪设想，他说，这是「每个人都该关注的问题」。

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自5月初以来，北美洲与欧洲相继发现猴痘病例，引发各界担忧，这个在非洲部分地区的地方性流行病正在向外扩散。

首度以总统身分访问亚洲的拜登在韩国首尔表示，卫生官员尚未向他完整简报美国猴痘疫情。

拜登今天登上总统座机「空军一号」飞往日本前对媒体说：「这是每个人都该关心的问题。」

拜登说：「令人担忧的是，若疫情扩散，后果恐怕不堪设想。我们正努力找出因应之道，以及有何疫苗可用来保护人们免受猴痘病毒感染。」

全球多国近来爆出猴痘疫情，美国麻州5月18日通报首例后，佛州今天也发现疑似病例。

卫生当局表示，正在调查佛州首起猴痘推定病例，这名病患最近曾赴国外旅行。

近年来，非洲中部与西部有数以千计人感染猴痘，但在欧洲和北美洲很罕见。

感染猴痘的患者大多会在数周内康复，只有极少数致命。

世界卫生组织（WHO）表示，截至昨天，全球12个非猴痘流行国家已通报92例确诊病例和28例疑似病例。

猴痘病毒由动物传染人类，症状非常类似天花，但临床上较少演变为重症。（译者：纪锦玲）

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