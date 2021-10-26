多国警方锁定暗网犯罪 分头合逮150人

（法新社海牙26日电） 欧洲刑警组织表示，多国警方锁定暗网，发起代号Dark HunTOR的大规模行动，逮捕150名上网买卖非法物品的犯嫌，其中包含数名大咖，并起出数千万欧元现金、比特币、毒品与枪械。

广告 继续浏览后续

德国警方今年稍早带头破获「全球最大」暗网（dark web）交易市场，Dark HunTOR源自于当时的行动成果。

位于荷兰海牙（Hague）的欧洲刑警组织（Europol）今天表示，Dark HunTOR是由「澳洲、保加利亚、法国、德国、义大利、荷兰、瑞士、英国、美国一系列分头但互补的行动组成」。

光是美国警方就逮捕65人，德国拘捕47人，英国24人，义大利与荷兰各逮4人。多名落网人士为欧洲刑警组织眼中的「高价值目标」。

执法人员也没收价值2670万欧元（约新台币8亿6000万元）现金和虚拟货币、45把枪枝和234公斤毒品，包括2万5000颗摇头丸。

欧洲刑警组织表示，义大利警方也关闭了名为「深海」（DeepSea）、「贝鲁斯柯尼」（Berlusconi）的暗网市集，这两处市场合计发了逾10万则非法物品的公告。

欧洲刑警组织与欧洲检察署（Eurojust）协调进行本次行动。

© 2021 AFP