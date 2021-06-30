多夫比克头锤破网 乌克兰延长赛胜瑞典闯欧国杯8强

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（法新社格拉斯哥29日电） 乌克兰今天靠多夫比克（Artem Dovbyk）在延长赛头锤破网，以2比1击败瑞典，闯进2020欧洲国家杯8强。

乌克兰在小组赛阶段只获3分积分，仍晋级欧国杯16强淘汰赛，部分是拜瑞典在分组阶段击败波兰，强压西班牙登上E组龙头所赐。

但乌克兰主帅谢夫成柯（Andriy Shevchenko）决心向各界证明他们有闯荡16强的本事。

比赛第27分钟，亚莫伦科（Andriy Yarmolenko）将球吊中，津琴科（Oleksandr Zinchenko）掌握住这记漂亮的传球，为乌克兰首开纪录，取得1比0领先。

这是瑞典在这次欧国杯首次处于落后状态。所幸佛斯柏格（Emil Forsberg）中场休息前两分钟远射破网，让球队扳平比数，这是他在这届欧国杯的第4颗进球。

下半场的比赛，双方各有攻势。

职业球队效力德甲劲旅莱比锡（RB Leipzig）的佛斯柏格，下半场两次射中球门，虽然都未能破网，但展现相当的破坏力。

乌克兰撑过了瑞典下半场的猛烈攻击，两队正规90 分钟踢完以1比1僵局进入延长赛，但才9分钟瑞典后卫丹尼尔逊（Marcus Danielson）即吞下红牌，让球队少了1人应战。

乌克兰最后靠着多夫比克在延长赛伤停补时上演的绝妙头锤决杀，成功闯进欧国杯8强，是他们成为独立国家以来，第2次有此成就。

© 2021 AFP