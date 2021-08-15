多数国民满意施政 加国总理料宣布提前大选

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（法新社渥太华14日电） 加拿大总理杜鲁道明天料将宣布提前在9月20日举行大选，多数加国民众满意杜鲁道因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的作为，但若竞选期间爆发第4波疫情，他的支持率可能会下跌。

杜鲁道（Justin Trudeau）明天将拜会加拿大总督西蒙（Mary Simon），请她下令解散国会。解散国会将触发大选，而民调显示，杜鲁道所属自由党（Liberal Party）很可能重新掌权。

温尼伯大学（University of Winnipeg）政治学教授马蒂厄（Felix Mathieu）向法新社表示，对杜鲁道来说，「机会只有现在，因为学生将在2周内返回校园，COVID-19病例势必会攀升」。

他补充表示，杜鲁道政府「已经执政18个月，这是少数政府的平均寿命」。

杜鲁道2015年执政，2019年虽赢得连任，却因丑闻影响而未拿下国会多数。

阿巴卡斯数据（Abacus Data）近期民调显示，自由党这次很有可能赢得多数，支持率达37%；保守党（Conservatives）28%；而左倾、目前与自由党合作的新民主党（New Democrat Party）则有20%。

若要在9月20日大选赢得多数，自由党必须在众议院338席次拿下至少170席，比目前席次再多15席。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP