多明尼加私人飞机失事 传罹难者含多名美国人

（法新社圣多明哥15日电） Helidosa航空集团旗下一架私人飞机今天在多明尼加首都圣多明哥的美洲机场坠毁，造成9人丧生，据报罹难者包含多名美国人。

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安全官员表示，机上6名乘客是美国公民，机组人员则是由2名机师和1名空服员组成。

国务院表示，已得知有报导指称6名美国人罹难。一名官员说：「基于隐私考量，我们不对特定案件做进一步评论。」

Helidosa航空集团稍早在声明说，旗下一架飞机在美洲机场（Las Americas Airport）发生事故，乘客和机组人员全数不幸罹难，包括本名耶南德兹（Jose Angel Hernandez）的波多黎各音乐制作人Flow La Movie。Flow La Movie的知名作品包括热门歌曲Te Bote等。

波多黎各媒体报导，不只38岁的耶南德兹罹难，他的31岁妻子及4岁儿子也搭乘同架飞机。

报导说，这架飞机原定飞往美国佛罗里达州，从多明尼加的伊莎贝拉国际机场（La Isabela International Airport）起飞后不久，因故障紧急降落时失事，详细原因仍待调查。

© 2021 AFP