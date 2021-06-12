大企业垄断疑虑 美议员反托拉斯提案全面整顿

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（法新社华盛顿11日电） 美国国会议员今天公布数项全面性反托拉斯提案，目标在整顿苹果和脸书等大科技公司的市场垄断情势，这可能是数十年来最具企图心要打破公司独占的行动。

跨党派联邦众议员分别提出5项议案，内容所涉改变范围之大，足以重塑美国最大科技企业和娱乐巨擘，迫使他们做生意方式全面翻新。

法新社报导，这些措施致力阻挡企业以大吃小合并行为，要让诸如亚马逊（Amazon）与谷歌（Google）等超大型企业更难收购较小型竞争者，并且让大企业更容易分拆，避免他们利用核心事业的市场主宰地位严重侵害对手。

民主党籍的众议院司法委员会反托拉斯小组委员会主席西奇里尼（David Cicilline）在推出相关措施时说：「目前，不受监管的科技垄断，在我们经济上拥有太多权力。」

西奇里尼说，提案目标是促进「公平竞争」，确保强大科技公司和其他企业遵守同样的游戏规则。

反托拉斯小组委员会已对数位市场竞争情况，进行长达16个月的调查，特别是针对亚马逊、苹果（Apple）、脸书（Facebook）及Google等不受监管的权力。

美国矽谷巨擘因为有如垄断般的权力引起疑虑，在欧洲和美国受到愈来愈强大的炮火抨击。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP