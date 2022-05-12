大使胜利日遇袭俄要求正式道歉 波兰使馆遭泼红漆

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯驻波兰大使在5月9日胜利日当天遭遇「恶劣」攻击，莫斯科当局要求华沙正式道歉之际，波兰驻莫斯科大使馆今天遭不明人士泼洒红漆，华沙当局要求俄罗斯澄清说明并抓出泼漆者。

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俄罗斯挥军入侵乌克兰进入第3个月，俄罗斯驻波兰大使9日准备献花纪念胜利日（Victory Day）时，遭华沙的挺乌运动人士泼洒红色液体。

今天，俄罗斯外交部就这起「恶劣」攻击召见波兰大使克拉耶夫斯基（Krzysztof Krajewski），要求波兰领导阶层「正式道歉」。

俄罗斯外交部发声明说：「我们将看华沙对我方要求做出的反应再决定下一步。」

同一天，波兰驻莫斯科大使馆所在建筑遭人泼洒红漆。

波兰外交部发言人贾西纳（Lukasz Jasina）告诉波兰新闻社（PAP）：「克拉耶夫斯基大使证实发生这类事件。」他又说，大使正在等待警察到来。

波兰副外交部长普希达克兹（Marcin Przydacz）在华盛顿告诉记者，如果波兰大使馆确实遭泼红漆，波兰期望俄罗斯澄清说明并揪出拨漆者。

波兰外交部长拉奥（Zbigniew Rau）9日说，朝俄罗斯大使泼洒红色液体这种事不该发生。

自俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月24日挥军乌克兰以来，波兰已接纳数以十万计的乌克兰难民。

© 2022 AFP