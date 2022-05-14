大厂垄断、乏海外进口 美婴儿奶粉荒短期无解

（法新社华盛顿13日电） 美国婴儿配方奶粉短缺的问题，短期内似乎看不到尽头。这场危机凸显出，缺乏竞争的问题已延烧到美国经济各领域，包括婴儿食品等必需品。

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法新社报导，白宫首席经济顾问狄斯（Brian Deese）今天告诉美国有线电视新闻网（CNN），这个问题「不会在一天或一周内就自己解决」。然而狄斯也无法肯定危机还会持续多久。 奶粉危机一开始是因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成的供应链受阻与劳动力不足，之后雪上加霜的是，今年2月发生2名婴儿死亡事件，美国奶粉制造商亚培公司（Abbott）宣布「自愿召回」其密西根工厂生产、疑似遭细菌污染的配方奶粉。

随后的调查证明这个品牌并无问题，但生产至今仍未完全恢复，更加剧奶粉短缺状况。

婴儿奶粉短缺让许多父母非常抓狂，担心自己的孩子可能会挨饿。配方奶粉对许多家庭来说是必需品，特别是低收入家庭，由于母亲在分娩后几乎得立即重返工作冈位，因此难以喂母乳。

另一个问题是，市面上剩下的配方奶粉价格已经飙涨。

亚培公司今天在一份声明中表示，美国食品暨药物管理局（FDA）核可亚培生产的婴儿奶粉，但「督察」该工厂483次。亚培表示，位于密西根州史特尔吉斯（Sturgis）的生产工厂会在2周内重新启用。

FDA承诺下周将宣布允许进口海外配方奶粉的计画。

FDA目前禁止大多数外国婴儿配方奶粉进口，包括欧洲制造的产品，并非基于健康考量，而是在于标签和包装标准。

FDA局长克里夫（Robert Califf）今天在推特上发文说：「我们认为正在进行的一切措施，将有助在几周内显着改善美国的供应短缺问题。」

据数据收集机构Datasembly，截至10日，美国各地婴儿配方奶粉缺货率约43%，比4月平均值还要高出10%。

外界指控美国政府仍持观望态度，白宫昨天宣布将采行某些措施来解决，但范围似乎有限。

监督食品安全的非政府组织「食品和饮水观察」（Food & Water Watch）主管史塔巴克（Amanda Starbuck）告诉法新社，这场危机显现出整个食品生产链极度集中的问题。

史塔巴克表示，95%的配方奶粉市场掌控在3家美国公司手中。

她说：「如果我们谈论的是汽水或薯条，那么重要性就小得多，但当我们讲得像是奶粉等必需品时，事态就很严重。」

目前情况是数十年累积的结果。史塔巴克解释说，生产链集中使美国公司受益，在没有竞争的情况下很容易达成价格共识。

她说：「但责任并不完全在这些公司，而是为什么我们的政府允许3家企业独占？」她表示，更不用说这些公司的巨大规模并没有使他们更有效率。

史塔巴克表示：「我们现在需要做的是通过全面性的反垄断立法，以便更好地审查，拆分那些庞大以致滥用市场力量的公司。」

© 2022 AFP