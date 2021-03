大型聚会安不安全 巴塞隆纳5000乐迷肉身测试

广告 继续浏览后续

(法新社巴塞隆纳27日电) 音乐人在舞台上,灯光聚焦,5000名歌迷开心热舞:现场音乐会今天回到了西班牙巴塞隆纳,这是一场临床试验,希望找到举办大型活动兼顾防疫的方法。

西班牙知名乐团Love of Lesbian今晚在圣乔治宫体育馆(Saint Jordi Arena)开唱前,主持人告诉观众:「只有一个晚上,所以,享受吧。」

参加派对前,大家都得先接受大型筛检与抗原检测、戴上口罩才能进场。今年受到疫情影响,西班牙采取空前封城措施,大家保持社交距离,几乎没有社交互动。

Love of Lesbian今天开场的歌很应景,就叫做「街上空无一人」(Nobody in the streets),第一首歌演唱完毕后,主唱巴麦斯(Santi Balmes)大喊说:「我超级、超级兴奋,我们18个月没站上舞台了,还有一个团员掉下眼泪!」

他的亢奋也传染给了观众。

站在「冲撞区」(mosh pit)的歌迷山斯(Jordi Sanz)说:「真不可思议、让人好兴奋啊,我们已经忘了被其他人围绕的感觉,这好像是我第一次参加演唱会一样。」

这场演唱会的主办单位除了音乐组织与庆典推广者,还包括本地一间医院。他们表示,包括特殊通风系统在内,现场采取的安全措施会让这里比私人家中还要安全。

上午巴塞隆纳3间暂停营业已久的夜店变身临时医院,身穿蓝衣的护理师在白色封闭的帐篷区进行抗原检测,10分钟即可得知检验结果。

采检阴性者,手机内下载的App通行证就会开通。另外一个要求就是入场配戴口罩。

巴塞隆纳一间医院的医师利伯雷(Josep Maria Llibre)会观察有多少观众验出阳性,并会回报。

主办单位之一、巴塞隆纳Sonar音乐节主管巴瓦(Ventura Barba)告诉法新社,这场试验的目的是「找到与冠状病毒共存,以及安全举办演唱会的方法」。

「希望这会是个转捩点。」(译者:郑诗韵/核稿:陈政一)

© 2021 AFP