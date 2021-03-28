大型聚会安不安全 巴塞隆纳5000乐迷肉身测试

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（法新社巴塞隆纳27日电） 音乐人在舞台上，灯光聚焦，5000名歌迷开心热舞：现场音乐会今天回到了西班牙巴塞隆纳，这是一场临床试验，希望找到举办大型活动兼顾防疫的方法。

西班牙知名乐团Love of Lesbian今晚在圣乔治宫体育馆（Saint Jordi Arena）开唱前，主持人告诉观众：「只有一个晚上，所以，享受吧。」

参加派对前，大家都得先接受大型筛检与抗原检测、戴上口罩才能进场。今年受到疫情影响，西班牙采取空前封城措施，大家保持社交距离，几乎没有社交互动。

Love of Lesbian今天开场的歌很应景，就叫做「街上空无一人」（Nobody in the streets），第一首歌演唱完毕后，主唱巴麦斯（Santi Balmes）大喊说：「我超级、超级兴奋，我们18个月没站上舞台了，还有一个团员掉下眼泪！」

他的亢奋也传染给了观众。

站在「冲撞区」（mosh pit）的歌迷山斯（Jordi Sanz）说：「真不可思议、让人好兴奋啊，我们已经忘了被其他人围绕的感觉，这好像是我第一次参加演唱会一样。」

这场演唱会的主办单位除了音乐组织与庆典推广者，还包括本地一间医院。他们表示，包括特殊通风系统在内，现场采取的安全措施会让这里比私人家中还要安全。

上午巴塞隆纳3间暂停营业已久的夜店变身临时医院，身穿蓝衣的护理师在白色封闭的帐篷区进行抗原检测，10分钟即可得知检验结果。

采检阴性者，手机内下载的App通行证就会开通。另外一个要求就是入场配戴口罩。

巴塞隆纳一间医院的医师利伯雷（Josep Maria Llibre）会观察有多少观众验出阳性，并会回报。

主办单位之一、巴塞隆纳Sonar音乐节主管巴瓦（Ventura Barba）告诉法新社，这场试验的目的是「找到与冠状病毒共存，以及安全举办演唱会的方法」。

「希望这会是个转捩点。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP