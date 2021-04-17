大学线上测验易作弊 希腊戏称「冠状学位」

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（法新社第撒隆尼基17日电） 希腊各大学因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而采取远距教学，包括考试也以线上方式进行，却发现学生作弊连连，以致出现「冠状学位」（corona degree）新现象。

无轮是教授或学生都坦承，在数百人同时上线的远距教学环境中，要防止考试作弊有实际上的困难。

亚里士多德大学（Aristotelio University）环境工程教授米罗普洛斯（John Mylopoulos）说：「我们开玩笑地说，这学期要授予的是『冠状学位』。」

米罗普洛斯告诉法新社：「远距教学应该是辅助教学工具，一旦完全纳入实际教学就会发生问题。」

亚里士多德大学心理系20岁学生苏菲亚（Sofia）说，去年夏天，她帮2位同学代考，完全没被抓包。

苏菲亚告诉法新社：「我用他们的电脑和个人注册码登入，线上测验时也没有打开网路摄影机的要求，结果是我那两位朋友完全没看书，就拿下高分。」

不少教授讶异地发现，多年未踏入校园一步的长期在学学生竟然拿下了高分。

塞萨斯德谟克里特大学（ Democritus University of Thrace）犯罪学助理教授科斯马托斯（Kostas Kosmatos）表示：「平均成绩都提高，我们多年没看到的学生都参加了考试，因为线上考试要作弊很容易。」

科斯马托斯指出，唯有规定考试时须打开摄影机，才有助于考试过程维持透明化。

「但在多达500人应考的情况下，不可能作到这点。」

「所以我们把学生分组，每个小组指定不同科目，同时设法限制应答时间。但即便如此，仍无法有效解决这个问题。」

马其顿大学（Macedonia University）资讯科技教授哈兹杰洛杰斯（Alexandros Hatzigeorgiou）警告，即使设定个别的应试密码 ，也没办法完全防止作弊。

「我们没有办法验证登入的人是真正的学生，摄影机拍到的可能是代考的枪手。」

© 2021 AFP