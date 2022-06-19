大师昆士发行NFT 当代雕塑品将前进月球

（法新社瑞士巴塞尔19日电） 世界主要当代艺术展今年转向未来，买家购买的作品有机会登月。美国艺术家昆士「月相」雕塑系列将随火箭上月球，买家则以「非同质化代币」形式将对应作品带回家。

广告 继续浏览后续

「非同质化代币」（NFT）风靡巴塞尔艺术展（Art Basel），数位资产的世界正在起飞。

昆士（Jeff Koons）计划让125件微型雕塑跟着美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）火箭一起上月球。

将被安置在距离买家38万4400公里外的这些雕塑，会以类似所有权状的NFT形式出售。

这批「月相」（Moon Phases）系列雕像都附上对应的月球位置照片，买家还可以将用镶嵌宝石标示月球上那件作品所在位置的雕像带回家。

培斯画廊（Pace Gallery）总裁格里姆彻（Marc Glimcher）在巴塞尔艺术展摊位上公布约莫沙滩球大小的月球形状雕像时说：「就连我们也是首次得见作品的庐山真面目。」

股��去年剧烈反弹，超级富豪财富大幅增长，通货膨胀又给了富裕收藏家们豪掷千金购买艺术品的理由。

培斯画廊是敢于投入NFT领域为数不多的主要画廊之一。据巴塞尔艺术展艺术��场报告作者麦克安德鲁（Clare McAndrew），去年仅6%的画廊售出NFT作品。

据麦克安德鲁提供的纪录，自从去年8月达到高峰以来，NFT��场又大跌，艺术相关的NFT销量去年8月来到9亿4500万美元，今年1月、5月却分别跌落到3亿6600万、1亿100万美元。

但是格里姆彻对于��场起伏并不担忧，他认为NFT代表「散布数位艺术的新方法」。

© 2022 AFP