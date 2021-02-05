大幅提高每年难民入境美国上限 拜登改弦更张

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登今天宣布，他打算大幅提高每年难民入境美国的上限。前总统川普主政时期，美国每年准许难民入境的上限创下历史新低。

为了兑现他竞选时期的承诺，拜登（Joe Biden）表示，有别于现行的每年1万5000人，他打算设定难民入境上限为12万5000人，这是美国难民安置方案的项目之一。

他说，美国从前「在难民议题的道义领导地位」鼓励其他国家也敞开大门，「我们为那些逃离暴力或迫害的人们提供了避难所」，「因此今天我将核准一道行政命令，以展开恢复我们难民接纳方案的艰困工作，以有助于满足全球空前的需求」。

拜登表示，这道行政命令「将在拜登/贺锦丽（Kamala Harris）政府的首个完整会计年度，提高难民入境人数至12万5000人」。美国的会计年度始于每年10 月1日。

他说，将责成国务院与联邦众议院，就尽快提高难民入境上限所需的「首阶段经费」展开协商。这位甫就任的美国总统今天在国务院首次针对外交政策发表演说。

联合国估计，全球共有2590万难民，当中大多流落在开发中国家。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2021 AFP