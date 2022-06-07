大批移民从墨西哥南部出发赴美 美洲高峰会蒙尘

（法新社墨西哥塔帕珠拉6日电） 美洲高峰会今天正式在洛杉矶登场。数以千计移民今天也自墨西哥南部出发，打算前往美国，移民问题料将成为峰会重要议题。 法新社报导，非政府组织「人类尊严中心」（Human Dignity Center）协调员毕亚葛兰（Luis Garcia Villagran）表示，这批从墨西哥南部塔帕珠拉（Tapachula）出发的移民，人数预计将超过1万5000人。

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毕亚葛兰说：「我们想告诉今天参加美洲高峰会的各国领导人，移民妇女、儿童，以及移民家庭，都不是政治和意识型态利益交换的筹码。」

「我们为自由而移民，也有权利移民。」

大批移民携带委内瑞拉、尼加拉瓜、与宏都拉斯的小型国旗，口中高喊「自由！」、「我们要签证！」等口号，踏上这段长达3000公里的赴美旅程。

美国总统拜登于6月6日至10日，在洛杉矶（Los Angeles）主持第9届美洲高峰会。拜登希望峰会可就移民问题达成区域协议。

然而，墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）6日确认他不会出席峰会，并批评美国拒绝邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉出席峰会的决定。华府认为，这些国家欠缺民主制度且会压迫人民。

在2018年和2019年，穿越墨西哥到达美国边境的移民大篷车队，曾引发美国川普政府与墨国的紧张关系。

此后墨西哥加强边境管制，2021年有超过30万无证移民被拘留在当地。

自拜登于2021年1月上任以来，试图入境美国的移民人数明显增加。

© 2022 AFP