大气二氧化碳浓度增 纽西兰今冬有史以来最暖

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（法新社威灵顿3日电） 南半球的纽西兰正处于冬季。政府科学机构今天表示，由于气候变迁促使气温升高，这个冬天是纽西兰有纪录以来最暖的一次。

纽西兰国家水资源和大气研究机构（NIWA）表示，今年6月到8月气温比平均高了摄氏1.32度，再度刷新去年创下的纪录。

机构表示，这个数字意味着纽西兰最暖的10个冬天中，有7个出现在2000年以后。纽西兰自1909年开始记录气温，上次连续两年创下暖冬纪录是在1970年和1971年，而这两个年度的气温目前只分别排在历来第18名和第13名。

水资源和大气研究机构气象学者费达夫（Nava Fedaeff）说：「当时认为是不寻常高温的温度，现在已经不算少见了。」她又说，在这两段气温破纪录的时期中，自然天气模式多少都有影响，但关键差异在大气中的二氧化碳含量。

她表示，威灵顿附近一座测量站纪录到1970年代初期的二氧化碳浓度约为320ppm（百万分之一）；如今已达412ppm，增加近30%。

中间偏左的纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）去年宣告国家进入「气候紧急状态」。纽西兰已承诺于2050年之前达到碳中和，且再生能源比例要在2035年之前达到100%。

© 2021 AFP