大满贯美网拚卫冕 大直美次轮可望轻松挺进

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（法新社纽约1日电） 大直美要在美国网球公开赛（US Open）力拚卫冕，在以直落二闯过头关后，次轮将对上从会外赛打起的对手，她可望轻松挺进第3轮。

寻求生涯第5座大满贯赛冠军、盼在4年内第3度高捧美网女单金杯的大直美，第2轮将对上世界排名145，从会外赛打起的塞尔维亚女将达尼洛薇琪（Olga Danilovic）。

23岁的大直美这次名列大会第3种子，过去她未曾与20岁的达尼洛薇琪交手过。

另外，2017年曾在美网称后的地主选手史蒂芬斯（Sloane Stephens），将面对17岁的同胞高夫（Coco Gauff）。就世界排名来看，高夫握有优势，她目前排名23，比史蒂芬斯高了43个位置。

男单方面，大会第2种子、俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev），将对上世界排名57的德国选手卡帕菲（Dominik Koepfer）。梅迪维夫曾在2019年美网第4轮击败过卡帕菲。

而男单世界排名第3的希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），则将遭遇法国选手马纳里诺（Adrian Mannarino）。西西帕斯因为常在比赛节骨眼喊暂停上厕所，且如厕时间过长，而频遭对手抱怨。最近一次是本届美网首轮出战英国一哥莫瑞（Andy Murray）时，遭莫瑞抗议；两周前的辛辛那提网赛，东京奥运金牌得主、德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）也有微词。

© 2021 AFP