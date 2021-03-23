大火烧孟加拉洛兴雅难民营 至少15死400人失踪

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（法新社日内瓦23日电） 联合国今天表示，位于孟加拉东南部科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）一座洛兴雅人居住的难民营发生大火，目前已知15人死亡，400人仍下落不明。

联合国难民署（UN Refugee Agency）驻孟加拉代表范德克劳（Johannes van der Klaauw）人在达卡（Dhaka）藉由视讯表示：「我们在大火中目睹的情况是我们在难民营前所未见的，野火燎原，把一切化为乌有。」

目前仍无法得知起火原因。这座全球规模最大的难民营昨天起火燃烧，估计近百万来自邻国缅甸遭迫害的洛兴雅穆斯林少数族群在此落脚。

范德克劳说：「我们已知15人死亡、560人受伤、400人仍下落不明，并且至少1万个简陋住所付之一炬，也就是说，至少4万5000人没了栖身之处，我们现在为他们寻觅临时的避难所。」

联合国国际移民组织（IOM）表示，已承诺斥资100 万美元投入救灾，但另急需2000万美元以因应迫切需求。

国际移民组织发言人威尔斯（Angela Wells）表示，这起大火造成「惨重损失」，国际移民组织在难民营里设置当地规模最大的医疗站也被全部烧毁。

她说：「火势已逐渐平息，但是在此之前，难民营里的基本维生设施、简陋住所，以及数以万计难民的个人物品全烧光，仍不清楚起火原因与确切伤亡数据。」

祝融肆虐的灾情尚未平复，即将来临的雨季恐怕使洛兴雅难民的处境更雪上加霜。

威尔斯表示：「由于即将进入雨季，展开重建非常紧要，国际移民组织将持续帮助灾民，重建耐用的房舍、紧急厕所与重要的卫生设施。」（译者：曹宇帆/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP