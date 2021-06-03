大熊攀上自家围墙 加州17岁少女护爱犬徒手推开

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶2日电） 美国加州一名17岁少女日前发现住家院子出现一只大熊，为保护爱犬，情急之下冲上前把墙上的熊一把给推了下去，惊险过程被监视器拍下后在网路上疯传。

家住加州洛杉矶东北方布拉伯里（Bradbury）的莫里尼科（Hailey Morinico）表示，自己很幸运能全身而退。

这段影片在美国各大电视频道播出，在短影音社群媒体平台TikTok上累积近1000万个赞。

事发当下，莫里尼科和母亲正在忙园艺，一只熊妈妈和2只小熊出现在一堵矮墙上，立刻吸引莫里尼科的狗儿们注意，冲上前朝这群不速之客吠叫。

2只小熊立刻吓到往后跑走，熊妈妈则挥舞大爪阻止狗儿靠近，还一度短暂抓起体型较小的狗儿。

莫里尼科对洛杉矶地方电视台KTLA表示，当时她听到一阵骚动，上前「想看狗儿为什么吠叫时，发现对象不是狗，而是一头熊」。

莫里尼科说：「我想到能做的第一件事就是推那只熊，没想到这招竟然有用。」

熊妈妈失去平衡后跌到墙的另一边，接着和另外2只小熊一起仓皇跑走。

影片中可以听见莫里尼科的双亲惊慌呼叫，她的母亲在社群媒体脸书（Facebook）上写道，这是她「一生中最害怕的时刻」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP