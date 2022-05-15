大环境挑战骤升 美科技巨擘减少雇用

（法新社巴黎14日电） 从电商巨擘亚马逊（Amazon）到社群媒体巨星脸书（Facebook），一度恣意成长的美国科技公司也因为时机歹歹而开始放慢招聘脚步。

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COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间看到业绩蓬勃发展的线上巨头，现在因为通货膨胀、战争、供应链问题等而受到冲击。

科技巨擘陆续通报今年头3个月财报之际，企业缩衣节食成了共同主题。

脸书母公司Meta告诉分析师，公司持续展望美好未来的同时，也在调整雇用目标。

Meta发言人告诉法新社：「我们根据业务需求定期重新评估人才库，依照这个期间的支出指引，我们正据此减缓人力成长。」

「但我们将持续扩大人力资源，确保我们聚焦于长期效应。」

美国员工人数第2多、总部位在西雅图的亚马逊透露，去年员工人数是2019年的两倍，但现在员工已过度饱和。

亚马逊财务长欧尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）表示，今年首季变异株Omicron传播减缓，休假员工返回岗位，亚马逊「很快地从人手不足变成人力过剩」。

面临世界首富马斯克（Elon Musk）接管的推特（Twitter）也证实将暂停朝聘人力，甚至对一些高层主管提出离职方案。

© 2022 AFP